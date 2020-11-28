Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanı içerisinde dün akşam asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda kontroller gerçekleştirildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 685 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 203 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi; 2 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında ise bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ile bahis evlerinde kontroller gerçekleştirilirken, kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 372 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç trafikten men edildi.