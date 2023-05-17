Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna ralli sprint ile devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Chagla Food & Drink’in yarış sponsorluğunda yapılacak organizasyon sezonun ikinci ralli sprint’i olacak. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan verecek olan organizasyon Hamitköy etabında gerçekleştirilecek. Chagla Food&Drink sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata, NHG Construction ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek.

Son yılların Sprint rekoru kırıldı, 26 ekip yarışacak

Lefkoşa Ralli Sprint organizasyonu her zaman olduğu gibi yine ilgi gördü ve yoğun bir kayıt talebi oldu. Son yılların rekoru kırılarak 26 ekibin yarışacağı 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışına Sınıf 2’de 3, Sınıf 1’de 6, Sınıf N’de 8, Sınıf 3’te 3, Sınıf R’de 5 ve Sınıf T2’de 1 ekip kayıt yaptırdı.

Ömer Yıldız etaplara dönüyor

Şampiyona lideri, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, Ford Fiesta S2000 ile yarışan ve geçtiğimiz senenin Ralli Sprint şampiyonu Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ve başarılı ekiplerden Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer’in yanı sıra eski şampiyonlardan Ömer Yıldız da bu yarışla etaplara dönüyor. Yıldız, Kani Avkıran’ın co-pilotluğunda Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışacak. Eski başarılı genç pilotlardan Derviş Dizliklioğlu da bu yarışla etaplara dönüyor. Eski KKTC Co-Pilot şampiyonlarından Nebil Öneral ile yarışacak olan Dizliklioğlu, Mitsubishi Lancer Evo 9 kullanacak. Bu yarışa etaplara dönecek olan bir diğer başarılı ekip, Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi olacak.

Yarış Hamitköy’de

Chagla Food&Drink Lefkoşa Ralli Sprint, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden pazar sabahı 10.45’de start alacak. 11.10’dan itibaren Hamitköy Çevre Yolu üzerinde hazırlanan etapta ekipler üçer kez start alacak ve 14.00’de yine Chagla Food&Drink önünde yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Servis alanının da Chagla Food&Drink’e kurulacağı yarış, Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek. Etap güzergâhı gizli tutulurken, organizasyon komitesinden alınan bilgiye göre 7,5 kilometre olarak hazırlanan etap Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayıp Hamitköy’e doğru gidecek. Hamitköy-Dikmen çevre yolu üzerinde bulunan çemberin üst kısmına ise seyirci alanı kurulacak.

Kayıt listesi:

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 GOODYEAR RACING TEAM Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 2 2 BİLGİMER RALLY TEAM Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 3 3 NEU DRIFT RACING TEAM Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 4 4 BİLGİMER RALLY TEAM Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 5 5 İbrahim Yolcu Argün Hande Kufi Mitsubishi Lancer Evo IX N 6 6 STAGE CARS RALLY TEAM Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 7 7 GOODYEAR RACING TEAM Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo X 1 8 8 ZAİM KÖMÜRLERİ RALLY TEAM Önder Zaim Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo IX N 9 9 GOODYEAR RACING TEAM Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 10 10 STAGE CARS RALLY TEAM Ömer Yıldız Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX N 11 11 KIBRISONLINE RALLY TEAM Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 12 12 KARAOĞLAN RALLY TEAM Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX N 13 14 BİLGİMER RALLY TEAM Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo VI 1 14 15 Buğur Kambillili Sel Diker Mitsubishi Lancer Evo VI 1 15 16 Derviş Dizliklioğlu Nebil Öneral Mitsubishi Lancer Evo IX N 16 17 GOODYEAR RACING TEAM Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş Canam Maverick R 17 18 Ionnais Ionnides Elias Pieri Canam Maverick R 18 19 Abdullah Topal Turgut Albayrak Mitsubishi Lancer Evo X N 19 20 Lambros Ionnides Marios Panayitou Canam Maverick R 20 21 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover T2 21 22 KARADUMAN RALLY TEAM Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 3 22 23 Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 23 24 KARADUMAN RALLY TEAM Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 24 25 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 25 26 Hasan Yiğittürk Asaf Yiğittürk Canam Maverick R 26 27 Tolga Güllü TBA Canam Maverick R