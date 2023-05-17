Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna ralli sprint ile devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Chagla Food & Drink’in yarış sponsorluğunda yapılacak organizasyon sezonun ikinci ralli sprint’i olacak. Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası’na puan verecek olan organizasyon Hamitköy etabında gerçekleştirilecek. Chagla Food&Drink sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata, NHG Construction ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek.

 


Son yılların Sprint rekoru kırıldı, 26 ekip yarışacak

Lefkoşa Ralli Sprint organizasyonu her zaman olduğu gibi yine ilgi gördü ve yoğun bir kayıt talebi oldu. Son yılların rekoru kırılarak 26 ekibin yarışacağı 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışına Sınıf 2’de 3, Sınıf 1’de 6, Sınıf N’de 8, Sınıf 3’te 3, Sınıf R’de 5 ve Sınıf T2’de 1 ekip kayıt yaptırdı.

 

Ömer Yıldız etaplara dönüyor

Şampiyona lideri, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, Ford Fiesta S2000 ile yarışan ve geçtiğimiz senenin Ralli Sprint şampiyonu Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ve başarılı ekiplerden Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer’in yanı sıra eski şampiyonlardan Ömer Yıldız da bu yarışla etaplara dönüyor. Yıldız, Kani Avkıran’ın co-pilotluğunda Mitsubishi Lancer Evo 9 ile yarışacak. Eski başarılı genç pilotlardan Derviş Dizliklioğlu da bu yarışla etaplara dönüyor. Eski KKTC Co-Pilot şampiyonlarından Nebil Öneral ile yarışacak olan Dizliklioğlu, Mitsubishi Lancer Evo 9 kullanacak. Bu yarışa etaplara dönecek olan bir diğer başarılı ekip, Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi olacak.

 

Yarış Hamitköy’de

Chagla Food&Drink Lefkoşa Ralli Sprint, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden pazar sabahı 10.45’de start alacak. 11.10’dan itibaren Hamitköy Çevre Yolu üzerinde hazırlanan etapta ekipler üçer kez start alacak ve 14.00’de yine Chagla Food&Drink önünde yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Servis alanının da Chagla Food&Drink’e kurulacağı yarış, Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek. Etap güzergâhı gizli tutulurken, organizasyon komitesinden alınan bilgiye göre 7,5 kilometre olarak hazırlanan etap Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nden başlayıp Hamitköy’e doğru gidecek. Hamitköy-Dikmen çevre yolu üzerinde bulunan çemberin üst kısmına ise seyirci alanı kurulacak.

 

Kayıt listesi:

 

 

NoTakımPilotCo-PilotAraçSınıf
11GOODYEAR RACING TEAMÇağkan BozalanlarHasan OdunFord Fiesta S20002
22BİLGİMER RALLY TEAMSadık BilgimerBuse BilgimerMitsubishi Lancer Evo VIII1
33NEU DRIFT RACING TEAMEnver HaskasapHalil MullaSkoda Fabia R52
44BİLGİMER RALLY TEAMSelen BilgimerAli Burhan SevilMitsubishi Lancer Evo VI1
55 İbrahim Yolcu ArgünHande KufiMitsubishi Lancer Evo IXN
66STAGE CARS RALLY TEAMBarış KalfaoğluAhmet ÖzerdemMitsubishi Lancer Evo IXN
77GOODYEAR RACING TEAMKerim HacımevlütRasim ÇetinkayaMitsubishi Lancer Evo X1
88ZAİM KÖMÜRLERİ RALLY TEAMÖnder ZaimAhmet BuzlukçuoğluMitsubishi Lancer Evo IXN
99GOODYEAR RACING TEAMOktay ÇocukHüseyin ÇocukMitsubishi Lancer Evo IXN
1010STAGE CARS RALLY TEAMÖmer YıldızKani AvkıranMitsubishi Lancer Evo IXN
1111KIBRISONLINE RALLY TEAMMehmet KamiloğluAhmet GürünMitsubishi Lancer Evo X R42
1212KARAOĞLAN RALLY TEAMMehmet KaraoğlanMehmet CoşarMitsubishi Lancer Evo IXN
1314BİLGİMER RALLY TEAMHüseyin YarkınerÜmit KoçakMitsubishi Lancer Evo VI1
1415 Buğur KambilliliSel DikerMitsubishi Lancer Evo VI1
1516 Derviş DizliklioğluNebil ÖneralMitsubishi Lancer Evo IXN
1617GOODYEAR RACING TEAMMahmut BozalanlarMahmut UlaşCanam MaverickR
1718 Ionnais IonnidesElias PieriCanam MaverickR
1819 Abdullah TopalTurgut AlbayrakMitsubishi Lancer Evo XN
1920 Lambros IonnidesMarios PanayitouCanam MaverickR
2021 Niyazi BedelMehmet BoşnakLand RoverT2
2122KARADUMAN RALLY TEAMOsman PozanAyhan ErtuğrulPeugeot 206 Gti3
2223 Umut SularAhmet SularHonda Civic3
2324KARADUMAN RALLY TEAMÖzhan KaradumanSerdar KumruFiat Palio3
2425 Hakan BiricikAhmet BiricikSubaru Impreza1
2526 Hasan YiğittürkAsaf YiğittürkCanam MaverickR
2627 Tolga GüllüTBACanam MaverickR

 

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Tags:Basel Holding Ralli ve Basel Holding Sprint Şampiyonası
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