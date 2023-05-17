Dünya Oto Cup’da çekişmeli maçlar oynandı

Dünya Oto Cup, zevkli ve çekişmeli maçlar ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında devam ediyor. Erkekler ve kızlar kategorilerindeki mücadelelerde bir birinden çekişmeli karşılaşmalar oynandı.

Dünya Oto Cup kategorilerde alınan sonuçlar şöyle:

14 Yaş Kızlar – 2.Raund

Servet Tel – Nehir Gürses 2/6 1/6

Arya Sarıbaş – Medina Akhmetova W.O.

14 Yaş Erkekler – 1.Raund

Recep Yalovalı – Çınar Elmalı 6/4 6/2

Kıvanç Öztuğ – Baran Adalıer 6/0 6/0

Baran Başaran – Toprak Ata Candan 6/4 7/5

Oğuz El Erian – Derin Öney Şemsettin 6/2 6/0

Devin Bedevi – Özgür Okkan 6/2 6/0

13+ Erkekler – 2.Raund

Can Alp Kırcan – Ercan Fikret Sezginer 6/2 6/1