Lefkoşa merkezdeki tüm okullarda grev kararı

KTOEÖS ve KTÖS, yarın TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve Başbakanlığa siyah çelenk koyacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) 08.00-13.00 saatleri arasında grev yapılacağını açıkladı. İki sendika, saat 10.00’da ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacağını bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, bugün yapılan grev ve eyleme katılan tüm öğretmenlere teşekkür edilerek, yoğun katılımla gerçekleşen eylemde öğretmenlerin iradesini ortaya koyduğu belirtildi.

“Hükümet mensuplarının ve Eğitim Bakanı’nın tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığını ve almış oldukları talimatlarla saldırılarını devam ettirdiklerini gördük” denilen açıklamada, “okullarda ve eğitimde devam eden bu kadar sorun varken öğretmene saldıran ve kaosa oynayan anlayışın niyetinin algılandığı” savunuldu.

“Eylem sonrası konuyu değerlendiren Yönetim Kurulu’nun, öğretmenden aldığı güçle öğretmene, öğretmenin yasal haklarına ve sendikalarına karşı saldırılara direnmeye devam etme kararı aldığı” ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda sürdürdüğümüz mücadelede yarın İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Tekniğe bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi saat 08.00-13.00 arası grev ve eylemde olacaktır. Saat 10.00’da Elçiliğe ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacaktır.”

Açıklama şöyle:

Tüm Öğretmenlerimize ve Kamuoyuna Duyuru:

Bugün yapmış olduğumuz grev ve eyleme katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür

ederiz. Yoğun katılımla gerçekleşen bu eylemde öğretmenlerimiz iradesini ortaya

koymuştur. Hükümet mensuplarının ve Eğitim Bakanının tutum ve tavırlarında

değişiklik olmadığını ve almış oldukları talimatlarla saldırılarını devam ettirdiklerini

gördük. Okullarda ve eğitimde devam eden bu kadar sorun varken öğretmene saldıran

ve kaosa oynayan anlayışın niyetini algıladık.

Eylem sonrası konuyu değerlendiren yönetim kurulumuz, öğretmenden aldığı

güçle öğretmene, öğretmenin yasal haklarına ve sendikalarına karşı saldırılara

direnmeye devam etme kararı almıştır. Bu bağlamda sürdürdüğümüz mücadelede

17 Mayıs 2023, Çarşamba günü (YARIN) İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki Tekniğe bağlı tüm Lefkoşa merkez okulları ve

Atatürk Öğretmen Akademisi saat 08.00-13.00 arası grev ve eylemde olacaktır.

Saat 10.00’da Elçiliğe ve Başbakanlığa siyah çelenk konulacaktır.

Tüm öğretmenlerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Selma EYLEM

KTOEÖS Başkanı Burak MAVİŞ

KTÖS Genel Sekreteri