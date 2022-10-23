Lefkoşa Maratonu 10 Km ve 21 Km Sonuçları Açıklandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği ve ülkemizin en önemli sportif markalarından biri olan Lefkoşa Maratonu’nda dereceye girenler açıklandı.

Maratonda dereceye girenlere ödülleri bu akşam saat 19:00’da Büyük Han’da düzenlenecek etkinlikte verilecek.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre 10 ve 21 km’de dereceler şu şekildedir:

10 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Hakan Tazegül – 00:32:56

2. Ömer Faruk Uğurlu – 00:33:20

3. Veli Atikoğlu – 00:34:18

10 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Kader Güvenç – 00:37:47

2.Duygu Dalbudak 00:39:12

3. Şirin Bilginaylar – 00:43:38

10 Km Kadınlar 18-29 Yaş

1. Yağmur Bozoğlan – 00:44:08

2. Ayça Sağaltıcı – 00:45:26

3. İlayda Teker – 01:01:34

10 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1. Melda Ünal – 00:46:20

2. Anastasia Chernova – 00:52:05

3. Aysu Bozdemir – 00:54:40

10 Km Kadınlar / 40-49 Yaş

1. Evren Gürtunç – 00:51:35

2. Evelyn Dolores Gedi – 00:52:15

3. Maria Callas Laroussi – 00:52:39

10 Km Kadınlar 50 Yaş Üzeri

1. Kadriye Debreli – 00:55:19

2. Kısmet Nilgün Varer – 00:56:50

3. Güler Şahin – 01:01:06

10 Km Erkekler 18-29 Yaş

1. Enis Alçıcı – 00:38:26

2. Halil İri – 00:39:48

3. Tuğcan Özkızan – 00:40:2

10 Km Erkekler 30-39 Yaş

1. Eser Kurt – 00:34:51

2.Murat Ateş – 00:39:09

3. Ufuk Avunç – 00:40:20

10 Km Erkekler 40-49 Yaş

1. Ünal Münüklüoğlu – 00:37:08

2. Ali Korkmaz – 00:38:30

3. Ersoy Çetinkaya – 00:38:45

10 Km Erkekler 50 Yaş üzeri

1. Yıldırım Demirhan – 00:41:55

2. Ramazan Yıldırım – 00:44:15

3. Osman Atakan – 00:44:19

21 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Mestan Turhan – 01:11:53

2.Ege Yoldüren – 01:12:01

3. Yusuf Gökalp – 01:12:06

21 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Gamze Bulut Duvar – 01:20:53

2. Aleyna Sarıkaya 01:28:53

3. Mine Devrim – 01:33:27

21 Km Erkekler 18-29 Yaş

1. Ersan Çoker – 01:18:39

2. Metin Kuşkurdan – 01:19:21

3. Mahmet Fehmioğlu – 01:49:30

21 km Erkekler 30-39 Yaş

1. Mehmet Sakallı – 01:19:30

2. İsmet Abbasoğlu – 01:28:05

3. Buğra Korahan – 01:32:56

21 Km Erkekler 40-49 Yaş

1. Ali Kayral – 01:28:05

2. Hüseyin Arhan – 01:32:56

3. Şevket Türel – 01:36:58

21 Km Erkekler 50 Yaş üzeri

1. Arif Zing – 01:35:19

2. Muzaffer Ceyhan – 01:37:24

3. Aysın Öztrak – 01:38:45

21 Km Kadınlar 18-29 Yaş

1.Ayşa Küçükakça – 01:51:08

21 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1. Buse Üreten – 01:41:31

2. Tuğçe Fışkın Genç – 01:50:05

3. Suna Evran Elmas – 01:51:08

21 Km Kadınlar 40-49 Yaş

1. Feyza Erkal – 01:47:38

2. Fatma Muhtaroğlu – 02:11:28

21 Km Kadınlar 50 Yaş Üstü

1. Ayşe Deveci – 02:00:10