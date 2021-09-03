Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinde pozitif vaka

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde bir personelin test sonucunun pozitif çıktı. Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdi.
Açıklama şöyle:
İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.
Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğimiz, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir.
Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinde Devir ve İpotek işlemleri için randevu almış veya başvuru yapacak olan tüm vatandaşlarımızın bu işlemleri için Gazimağusa Kaza Tapu Amirliği ve Güzelyurt Kaza Tapu Amirliklerine başvurmalarını önemle rica ederiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.