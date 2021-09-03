Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinde pozitif vaka

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde bir personelin test sonucunun pozitif çıktı. Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdi. Açıklama şöyle: İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğimizde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğimiz, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir.