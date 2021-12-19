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Lefkoşa Kaymakamlığı’nda bir personelin PCR testi pozitif

19 Aralık 2021
lefkoşa kaymakamlığı





Lefkoşa Kaymakamlığı, rutin olarak yapılan PCR taraması sonucunda, bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıktığını, bundan dolayı Kaymakamlık’taki bazı bölümlerin yarından itibaren bir hafta süreliğine çalışmalarına ara vereceğini duyurdu.




Kaymakamlık’tan yapılan açıklamaya göre, “dernekler, hali araziler, yabancıların evlendirilmesi, akaryakıt-tüp gaz izinleri, inşaat ve arşiv” bölümleri bir hafta süreyle kapalı olacak.



Bu bölümler dışında kalan “kimlik işlemleri, doğum-ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri” bölümleri hizmet vermeye devam edecek.



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19 Aralık 2021


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