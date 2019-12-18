Lefkoşa için yenilikçi terminal projesi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “hayalim” dediği Lefkoşa terminal projesi için Kar-iş ve Mimarlar Odası’yla görüştü. Önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar netleşeceği söylenen projede, yenilikçi bir için yatırım modeli aranıyor

Her hafta sonu açık pazar olarak kullanılmasından dolayı yoğun araç ve insan trafiğine sebep olan Lefkoşa Terminali’nin yenilenmesi için düğmeye basıldı. Lefkoşa Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, proje ile ilgili hayallerini, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği Kar-iş ve Mimarlar Odası ile yaptığı toplantılarda dile getirdi, destek istedi.

Projede, mevcut terminal binasının tamamen ortadan kalkarak otoparka dönüştürülmesi ve tiyatro binası ve cadde paralelinde bir meydan yaratılması ön görülüyor.

Somut yol haritası Eylül’de

Büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan terminal bölgesinde, caddeye paralel olarak yapılacak dükkânlar, cafeler, restoranlar ve iş merkezleri sayesinde, yarışmacı bir yatırımcı projesi olması hedefleniyor. Ayrıca, yeni projede de terminal fonksiyonları devam edecek.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, projenin, Lefkoşa’nın en büyük kamusal dönüşüm alanı potansiyeline sahip olması sebebiyle, sürece katılmaları için Mimarlar Odası’yla da toplantı yaptı. 2020 yılının Eylül ayına kadar, somut yol haritası ortaya çıkarılacak olan projede ayrıca, terminal fonksiyonları devam edecek.

Henüz taslak aşamasında

Lefkoşa için büyük bir kazanım olacağı düşünülen terminal projesinin, henüz taslak aşamasında olduğu belirtilirken, belediye bünyesinde proje ile alakalı bir ekip kuran Harmancı’nın, Mimarlar Odası ve Kar-iş’in de birer ekip kurmasını beklediği öğrenildi.

Kurgulanması aşamasında, cadde içindeki ve yoldaki düzensizlikleri de çözecek bir model üzerinde çalışılan projenin, 2020 yılının Eylül ayına kadar netleşeceği belirtilirken, yatırımcı ya da yatırım modeli üzerinde de çalışmalar yapıldığı kaydedildi.