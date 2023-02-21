Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda kaza: Blunden hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre ZLP 558 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Jonathan Michael Heath Blunden (E-47),Türkeli yol kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sol kısmında bulunan demir bariyerlere çarptı, daha sonra yolun sağındaki bordür taşlarına vurarak takla atığ yolun karşı şeridinde geçti. Sağ yan kısmı üzerine devrilen araçta ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi .

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.