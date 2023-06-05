Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda kaza: ikisi ağır 4 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01.00 raddelerinde, Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu 3-4 KM’leri arasında çift şeridi yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki UN 212 plakalı Tesla marka araç ile 186 Mlg alkollü içki tesiri altında doğu istikametine dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin Berk Sicimcioğlu (E-22) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli Ağıllar Çemberine süratli gitmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberi oluşturan bordür taşlana aracın ön konu ile çarpıp çember içerisinde doğu istikametine doğru kontrolsüzce savrularak tekrar yola giriş yapıp yolun sol kısmında bulunan yine bordür taşlarına aracının sol arka tekerlek kısmı ile çarpıp bir takla attıktan sonra yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kazada hafif yaralanan UN 212 plakalı Maç sürücüsü Berk Sicimoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan Berk Muzaffer ÇOMUNOĞLU (E-26) kaldınldıgı LDH Acil serviste, ayni araçta yolcu olarak bulunan Batuhan AKTAŞ (E-26) Boyun kırığı teşhisi ile Beyin Cerrahi Servisinde yine ayni araçta yolcu Olarak bulunan Mustafa öZDOĞAN (E-26) ise beyin kanaması ve iç kanama laghisi ile yoğun bakım servisinde müşahade altına alınmıştır. Kaza sonucu UN UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk SİCIMOĞLU suçüstü hali gereği tutuklanmıştır.Tahkikat devam etmekdetir

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