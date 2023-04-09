Lefkoşa-Girne Anayolunda korkutan kaza: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 09.04.2023 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu 2-3’üncü kilometreleri arasında, Mustafa ÖZTÜRK (E-28) 224 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRB 802 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağını geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve toprak sete çarpıp durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa ÖZTÜRK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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