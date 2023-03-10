Lefkoşa-Girne anayolunda çalışma yapılacak…

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde bulunan Boğazköy-Dikmen yol kavşağındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) sisteminde, kısa süreli çalışma yapılacağından kavşaktaki trafik akışının polis tarafından yönetilerek zaman zaman tek şeritten verileceği duyurusu yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.