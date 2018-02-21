Lefkoşa geceleri hayat dolu

İNCİ COŞKUSU DÖLEK’LE TAŞTI:

Lefkoşa’nın uğrak mekanlarından Cabrio Lounge & VIP Bar, İnci ve grubu Full Band’la yaşanan coşkuyu bir sonraki gece Nafiz Dölek ve orkestrasıyla devam ettirerek hafta sonuna hem ses hem renk getirdi.

Lefkoşa-Göçmenköy’ün gece hayatında yankı uyandıran Cabrio Lounge & VIP Bar’da geçtiğimiz hafta sonu eğlence hız kesmedi. Eğlencesini canlı müzikle taçlandıran mekanın cuma gecesinde ülkemizin sevilen kadın solistlerinden İnci ve grubu Full Band sahne alarak konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Konuklar arasında bulunan Rauf Denktaş bir ara sahneye çıkarak şarkı seslendirdi.

Mekanın cumartesi gecesine ise her zamanki gibi Nafiz Dölek ile orkestrası hayat kattı. Birbirinden güzel şarkılarla mekanı dolduran konukları eğlendirmesini iyi bilen Dölek başarılı performansıyla yine beğeni kazandı.

Her iki gecede de haftanın stresini üzerlerinden atma olanağı bulan mekan müdavimleri ve eğlence severlerin keyfine diyecek yoktu.