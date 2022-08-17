Lefkoşa Ferdi Darts Ligi’nde şampiyon Çınaroğlu

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Ferdi Darts Ligi’nin onuncu ayağında, Murat Çınaroğlu şampiyon oldu. Ligin onuncu ayağında Murat Çınaroğlu şampiyon olurken, ikinci Tamer Kaya, üçüncü Tahir Aktaş, dördüncü ise Tonguz Çakmak oldu.

Bu sonuçlarla onucu ayağın sonucunda genel klasmanda Murat Çınaroğlu şampiyon olurken, ikinci Tarık Billur, üçüncü Elmas Çocuk, dördüncü Hasan Mavigözlü oldu. On haftanın sonunda sonuçlanan ferdi ligin ödülleriyse turnuva sonunda ödül almaya hak kazanan oyunculara takdim edildi.

Lefkoşa ferdi darts ligini organize eden Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı gece de kısa bir konuşma yaparak ferdi lige destek olarak katılan herkese tek, tek teşekkür etti.

Ferdi lig genel klasman yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir:

En az okta bitiren:

Murat Çınaroğlu (10 ok)

En yüksek sayı atan:

Murat Çınaroğlu (180×7)

En yüksek sayıdan bitiren:

Tarık Billur (154 Finiş)