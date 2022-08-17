Cimnastikte, yardımcı antrenörlük kursu açılıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu, Birinci Global’in ana sponsorluğunda Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleştirdiği en büyük cimnastik festivali olan Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Festivali’ni tamamladıktan sonra faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu yönetimi, şimdi de federasyona yeni antrenörler kazandırmak için 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursumuz açtı.

Birinci Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu için başvururlar sürerken, kursa başvuru şartları da açıklandı. 1,600 TL kayıt ücreti olan kursa katılım için KKTC Cimnastik Federasyonu’nda başvuru kabul ediliyor. Kursla ilgili bilgi almak isteyenler ise 0533 874 14 52 numaralı telefona danışabilecekler.