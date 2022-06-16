Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde sergi açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl açtığı Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde ilk kez sergi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çocuklara okul destek programı olarak 1 Mart tarihinde açılan merkezde açılan sergide, çocukların İngilizce, müzik, yaratıcı drama, jimnastik, bilim atölyesi, ileri dönüşüm atölyesi kurslarında ürettiği eserlerle gezi ve izci kamplarının fotoğrafları yer aldı.

Sergi etkinliğine LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Arabahmet Bölgesi Muhtarı Ali Sarı, Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan, Toplum Çalışmaları Şubesi çalışanları, eğitmenler, çocuklar ve aileleri katıldı.

Harmancı: “Kamusal eğitime daha çok önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, merkeze her gelişinin kendisi için ayrı bir mutluluk taşıdığını, uygulanan programların gelişimini görmenin, öğretmenlerin gönüllü katkılarının ve çocuklarla ailelerin merkeze olan bağının gelişmesinin kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti.

Hayat şartlarının çok zorlaştığını, her gün temel tüketim maddelerinin fiyatlarının arttığını ve bu dönemde kamusal eğitime önem vermenin daha da gerekli olduğunu aktaran Başkan Harmancı, Arabahmet İlkokulu’nun çabalarına destek verirken, bu sayede tam gün eğitim de uygulandığını anlattı. Çocuk merkezin açılışında yaptığı konuşmada “her çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfetmesi sağlanacak” dediğini anımsatan Harmancı, Mart ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan serginin bunun somut göstergesi olduğunu belirtti.

Dalgalan: “Lefkoşa Çocuk Merkezi, çocukların birçok aktiviteyi bir arada yapabileceği özel bir yerdir”

Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan ise yaptığı konuşmada, merkezin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine çok önemli katkı sağladığını ifade ederek, Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin çocukların birçok aktiviteyi bir arada yapabileceği özel bir yer olduğunu vurguladı.

Bahar döneminde emek verilerek yapılan el işi ve resimlerin sergisinin açıldığını kaydeden Dalgalan, çocukların bu sayede hem yeteneklerini hem el becerilerini geliştirdiğini ifade etti.