Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Eklektik Manifest adı altında birçok farklı dalda sanat ve sanatçı performanslarının bir araya geleceğini vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde, Vedat Kaner Vakfı Ana sponsorluğunda, Arkhe tarafından 11 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Eklektik Manifest ile gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Lefkoşa Bienali için ‘Bir Giriş’ projesinin protokolü Arabahmet Kültür Evi’nde imzalandı.

Projeye, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kaan Kaner imza koydu.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın tarihi mekânlarından birinde, tarihi bir iş birliğine imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, Lefkoşa için çok önemli bir sanatsal açılım olan projeyi Vedat Kaner Vakfı ile birlikte şehre kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Lefkoşa’da birçok sanat faaliyetinin olduğunu fakat bunu farklı alanlara yayabilecek bir fırsat elde ettiklerini dile getiren Harmancı, Arkhe’nin oluşumuyla birlikte Lefkoşa’da kültür, sanat ve arşiv alanında önemli çalışmaların gerçekleşmeye başlandığını kaydetti.

Vedat Kaner Vakfı ile sanatın yaygınlaşması bakımından geçekleştirilecek iş birliğinin oldukça verimli olacağını düşündüklerini vurgulayan Harmancı, Vakıf yönetimine sanata verdikleri destek için teşekkür etti.

İş birliğinin bir seferlik olmadığını dile getiren Harmancı, bu iş birliğinin sadece bir başlangıç olduğunu, ileriki yıllarda bunun bir Bienale evirileceğini söyledi.

İş birliğine imza atmaktan ve sanatı Lefkoşa’da faklı alanlarda yeniden filizlendirmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen Harmancı, Vakıf yöneticilerine iş birliklerinden dolayı teşekkür etti.

-Kaner

Vedat Kaner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı A. Kaan Kaner de konuşmasında, Vedat Kaner Vakfı olarak, Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde ve Arkhe Lefkoşa organizasyonu ile gerçekleşecek olan 1. Lefkoşa Bienali’ne giriş niteliğinde düzenlenecek “Eklektik Manifest etkinliğinin Ana sponsoru olmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

Farklı disiplinlerden sanatçıları ve eserleri bir araya getirecek, şehrin kültürel dokusunu canlandıracak ve Lefkoşa’yı uluslararası sanat camiasında önemli bir merkez haline getirecek bu vizyoner projenin bir parçası olmak duyduğu memnuiyeti dile getiren Kaner, şehrin sanatsal gelişimine katkıda bulunmanın Vakfın temel misyonuyla örtüştüğünü dile getirdi.

Kaner, 1997 yılından beri eğitim, spor ve sanat alanlarında faaliyet gösteren Vakfın en iyiye örnek olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirtti.

Vakfın ana faaliyet alanlarının, eğitim, spor ve sanat olmak üzere üç başlıkta toplandığını dile getiren Kaner, eğitim alanında, 2022 yılından itibaren “Yükseköğrenim Destek Bursu”nu da geleneksel hale getirdiklerini kaydetti.

Spor alanında ise geçen yıl birincisini gerçekleştirdikleri ve bu yıl ikincisine hazırlandıkları KKTC Basketbol Federasyonu iş birliğinde, U13 Easy League ve U11 Junior League’in sponsorluğunu üstlendiklerini kaydeden Kaner, Vakfın sanat alanında da Lefkoşa Türk Belediyesi ve Arkhe Lefkoşa ile birlikte, halkı, özellikle gençleri bilinçlendirmek, sanatsal ve kültürel projelere destek olmak ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Eklektik Manifest: Lefkoşa Bienali’ne Giriş etkinliğine sponsor olma kararı aldıklarını vurguladı.

Lefkoşa Bienaline giriş niteliğindeki Eklektik Manifest etkinliğinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik alanda büyük bir katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Kaner, Vakıf başkanı olarak, bu anlamlı projenin başarıya ulaşması için tüm sanatseverleri ve Lefkoşalıları destek olmaya çağırdı.

Kaner, “sanatın ve kültürün birleştirici gücüyle, Lefkoşa’yı daha da güzel ve yaşanabilir bir şehir haline getireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

-Duranay

Arkhe Lefkoşa Direktörü Halil Duranay da konuşmasında, Eklektik Manifest’in Lefkoşa Bienali için ‘Bir Giriş’ projesinin eksersiz proje olarak gündeme getirildiğini kaydetti.

Hedeflerinin 2025 yılında uluslararası ölçekte bir Lefkoşa Bienali düzenlemek olduğuna dikkat çeken Duranay, Eklektik Manifest ile de ilk denemelerin yapılacağını söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde, Vedat Kaner Vakfı Ana sponsorluğunda, Arkhe organizasyonunda gerçekleşecek olan bu etkinliğin, şehrin farklı 8 noktasında, 12 katılımcı, 8 sanatçı ve alternatif mekânlarla beraber toplam 21 tane etkinliğe bir buçuk ay boyunca ev sahipliği yapılacağını dile getiren Duranay, 11 Mayıs’ta açılışı yapılacak Eklektik Manifest’in 22 Haziran ayına kadar devam edeceğini kaydetti.

Birçok farklı alanda ve farklı disiplinden sanatçının çalışmaları ve atölyelerini Lefkoşa ve ülkeyle buluşturacaklarını belirten Duranay, Eklektik Manifest’in bu yılki temasının Diyaspora olduğunu kaydetti.

Sanatçıların yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşları olduğunu kaydeden Duranay, sanatçıların farklı birçok dönemi ve projeyi bir araya getirerek klasik sergiler açılacağını belirtti.

Tiyatro, roman, anı-mektup gibi türlerde eserleri bulunan, en çok öykücü kimliği ile ön plana çıkan ve mevcut edebiyat topluluklarının hiçbirinin içinde yer almamış, kendi edebiyat dilini oluşturmaya çalışmış merhume yazar Sevim Burak’ın bu yıl ölümünün 40. Yıl olmasından dolayı “Sevim Burak” yıl ilan edeceklerini dile getiren Duranay, “Sevim Burak”ın öykülerinden uyarlanmış çeşit performansların da Eklektik Manifest süresince Lefkoşalılarla buluşacağını belirtti.

LTB ve Vedat Kaner Vakfı’na bu fırsatı sundukları için teşekkür eden Duranay, projenin başarılı olacağına inandıklarını söyledi ve 2025 yılında Manifest’in Lefkoşa Bienali’ni ayni ekiple güçlü bir şekilde gerçekleştirebileceklerini kaydetti.