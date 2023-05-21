Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Açık Pazar’da kermes düzenledi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Açık Pazar’da kermes düzenledi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Lefkoşa’da depremzede ve kanser hastası çocuklar yararına kermes düzenledi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’daki açık pazarda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) tahsis ettiği iki stantta 08.00 – 12.00 saatleri arasında yer alan kermeste indirimli kıyafet, hediyelik eşya ve çeşitli gıda ürünleri satışı yapıldı.


Kermeste Lefkoşa Başkent Lions Kulübü üyesi gönüllü kadınlar görev yaptı.

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Tags:Açık Pazar’da kermesLefkoşa Başkent Lions Kulübü
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