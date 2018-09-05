Lefke’yi yasa boğan ölüm

Lefke’nin tanınmış simalarından, Lefke’ Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Türkmen KARAÇ ( Türkmen Hoca) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek tedavi görmekte olduğu hastanede hayata veda etti.

Özellikle Lefke ve bölgesinde ve Kıbrıs’ın her bölgesinde tanınan ve sevilen simalarından, Türkmen Karaç ( Türkmen Hoca ) yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata veda etti. Yüreği insan sevgisi ile dolu Lefke sevdalısı Türkmen Karaç’ın cenazesi 06 Eylül 2018 tarihinde ( Bugün ) Lefke Orta Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefke Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ