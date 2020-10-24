Lefke‘de grafiti çalışmalarına başlandı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Turizm Derneği ve Doğa Dostları Kıbrıs tarafından yürütülen “İki Toplumlu Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Lefke’de duvar resmi (graffiti) çalışması yapılıyor. Bu kapsamda çalışmalar dünden itibaren başladı.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI. Hibe Programı altında finanse edilen proje kapsamında Lefke Turizm Derneği yetkilileri ve Yuka Blend direktörü geçtiğimiz hafta bir araya gelerek graffiti çalışmaları konusunda işbirliği kararı aldı. Alınan bu işbirliği kararı doğrultusunda çalışmalar dünden itibaren başladı.

Lefke Turizm Derneği başkanı Hasan Karlıtaş’tan yapılan açıklamaya göre, yapılacak duvar resimleri tarz ve boyut açısından sadece Lefke için değil Kuzey Kıbrıs için de bir ilk olacak. İlçe merkezinde belirlenen üç duvara yapılacak duvar resimleri, Lefke’nin doğa ve tarihini yansıtacak.

Karlıtaş, Lefke’deki üç duvara yapılacak olan, çok büyük boydaki grafitlilerin anlamları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Lefke’nin girişine LEFKE yazısı yazılması. Bu yazıda harflerin içerisinde Lefke’nin üretimi, tarımsal ürünleri, yeşili, Cittaslow üyeliği, ilçedeki en eski yerleşim petra tou limnidi, bakır madeni, kentin Osmanlı eserleri olan su kemerleri ve konaklarını içeren çalışma, LEFKE yazısı ile yazılacak. Çarşı merkezindeki iki noktaya ise, Bölge tarihi için çok önemi, Soli antik kenti, konumu, rengi, tiyatrosu, Kıbrıs doğumlu olduğu var sayılan, kentin kuruluşu ve adı ile özdeşleşen filozof Solon’un resmi tasarlanacak. Bir diğer grafitti ise Batı bölgesinin simgesi koruma altında olan Doğa temalı Kıbrıs endemiki muflon grafitlisi yer alacak. Ayrıca belirlenen panolara, gençlerin de katılabileceği Lefke’nin tarih, kültür, doğa ve insan değerleri çalışılacak.

Dünden itibaren başlayan çalışmaları gören bölge sakinleri ve Lefke’yi ziyaret edenler bu kıymetli eserleri görmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, Grafitlerin Lefke’ye ayrı bir güzellik ve heyecan kattığı görüşünü ortaya koydular.

Derviş Zeybek başkanlığındaki 10 kişilik Yuka Blend ekibinin çalışmalarının önümüzdeki hafta bitmesi planlanmakta.