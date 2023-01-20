Lefke’de ev yangını

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat: 18.00 sıralarında, Lefke’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Edgü’ye ait ikametgahta muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yatak odaları ve içerisindeki muhtelif ev eşyaları yanarak zarar gördü. Yangında dumandan etkilenen ev sakini bir şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam etmektedir.

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 0 Huzurlu Hahaha 0 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 0 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin