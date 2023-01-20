Lefke'de ev yangını - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lefke’de ev yangını

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Hüseyin Edgü yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat: 18.00 sıralarında, Lefke’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Edgü’ye ait ikametgahta muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yatak odaları ve içerisindeki muhtelif ev eşyaları yanarak zarar gördü. Yangında dumandan etkilenen ev sakini bir şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:ev yangınıHüseyin EdgüKKTCLefke
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