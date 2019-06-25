Lefke’de Başkan Adnan Doğruyol oldu

SEÇİME TEK ADAY OLARAK GİRDİ:

Lefke’de Genel Kurula tek başkan adayı olarak giren Adnan Doğruyol, oybirliğiyle Lefke’nin yeni başkanı oldu. Ayrıca genel kurulda üyelere sunulan faaliyet ve mali rapor da aklandı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Süper Lig ekiplerinden Lefke’nin Olağan Genel Kurulu dün akşam gerçekleştirildi ve kulübün yeni başkanı Adnan Doğruyol oldu.

Lefke Türk Spor Kulübü olağan Genel Kurulu dün akşam kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Genel Kurulda, Divan Kurulu Erkut Öner başkanlığında, Turgay Ufuk ve Enver Şener’den oluştu.

Genel Sekreter Süleyman Bedri Kalyoncu faaliyet raporunu, mali işler sorumlusu Mehmet Akaçalı da Mali raporu okudu. Her iki rapor da oy birliği ile aklanarak onaylandı. Daha sonra başkanlık için yapılan seçime tek aday olarak giren Adnan Doğruyol, Lefke’nin yeni başkanı oldu.

Yeni Başkan Adnan Doğruyol, yaptığı açıklamada, “Genel Kurula tek başkan adayı olarak girdim ve genel kurul beni oy birliği ile başkanlık görevine getirdi. Bu genel kurulda daha önce kulübümüze başkanlık yapan eski başkanlarımızı, Lefke eski ve yeni Belediye Başkanları ve üyeleri aramızda görmek beni çok mutlu etti. 2018-2019 sezonunu iyi bir yerde bitirdi. 2018-2019 sezonunda alt yapıya daha fazla önem vereceğiz. Önümüzdeki sezon sponsorlarımızın, üye ve sempatizanlarımızın katkıları ile ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Daha sonraki yılı ise şampiyon bitirmek için bu yıldan itibaren hazırlıklarımıza başlayacağız. Mehmet Solkanat’ın sorumluluğunda bulunan alt yapıdaki sporcularımızın kullanımına 22 kişilik bir minibüsü 15 gün içerisinde kulübümüze bağışlayacağım. 2018-2019 sezonunda kulübümüze maddi ve manevi destek veren ve bu yıl da destek verecek olan herkese kulübüm adına teşekkür ederim. Tüzük gereği 48 saat sonra yönetim kurulumu görevleri ile birlikte açıklayacağım” dedi.

Genel Kurulda tüzük gereği disiplin ve denetleme kurulları da seçildi.

Disiplin Kurulu: Başkan Mehmet Zafer, Üyeler: Akşit Kayımbaşıoğu, Tarkan Öksüz. Yedek üyeler: Ahmet Zengi- Ahmet Uzunoğlu.

Denetleme Kurulu: Başkan: Teoman Oktay, Üyeler: Salih Karagözlü, Şener Uzun. Yedek Üyeler: Galip Gönen- Hüseyin Işılay.