Lefke ve Güzelyurt’ta giriş çıkışlar kontrollü olacak

Aydınköy Kavşağında yol trafiğe kapatıldı

Corona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Bu bağlamda, Güzelyurt – Lefke çift şeritli çevre yolu Lefke gidiş yönünde Aydınköy kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldı. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin, Aydınköy alt geçidini kullanmak suretiyle Aydınköy içerisinden veya Güzelyurt – Lefke eski yolunu kullanarak Lefke bölgesine gidebileceğini bildirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefke’ den Güzelyurt yönüne gidecek sürücülerin Lefke – Güzelyurt çift şeritli çevre yolunu kullanmamalarını istendi.