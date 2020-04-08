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Lefke ve Güzelyurt’ta giriş çıkışlar kontrollü olacak

8 Nisan 2020

 

Aydınköy Kavşağında yol trafiğe kapatıldı

Corona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Bu bağlamda, Güzelyurt – Lefke çift şeritli çevre yolu Lefke gidiş yönünde Aydınköy kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldı. Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin, Aydınköy alt geçidini kullanmak suretiyle Aydınköy içerisinden veya Güzelyurt – Lefke eski yolunu kullanarak Lefke bölgesine gidebileceğini bildirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefke’ den Güzelyurt yönüne gidecek sürücülerin Lefke – Güzelyurt çift şeritli çevre yolunu kullanmamalarını istendi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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