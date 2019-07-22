Lefke Nijerya yolu gözlüyor

2 FORVET 1 ÖN LİBERO GELİYOR:

Lefke Teknik Direktörü Mehmet Bolkan’ın bizzat Nijerya’da görüp beğendiği ikisi forvet biri ön libero oynayan 22-23 yaşlarındaki Nijeryalı oyuncular bu hafta adaya geliyor. Geride kalan haftayı 9 antrenmanla geçen Lefke’de başkan ve teknik heyet çalışmalardan memnun

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig’in batı bölgesi temsilcisi Lefke deyim yerinde ise “harıl harıl” çalışıyor. Lefke’de Adnan Doğruyol başkanlığındaki yönetimin göreve başlaması sonrası anlaşmaya varılan Teknik Direktör Mehmet Bolkan’ın göreve gelmesinin üzerinden 1 hafta geçti.

Mehmet Bolkan’lı Lefke geride kalan 1 haftada tam 9 antrenman yaptı. Şu anda tamamı yerli oyuncuları ile çalışan Lefke Nijerya’dan 3 oyuncuyu bu hafta adaya getirecek.

Bolkan Nijerya’da kendi gördü

Lefke, ikisi forvet bir ön libero pozisyonunda oynayan 3 Nijeryalı futbolcuyu bekliyor. Mehmet Bolkan’ın yaklaşık 2 ay önce gittiği Nijerya’da bizzat kendisinin görüp beğendiği 22-23 yaşlarındaki oyuncuların takıma katılması sonrası menekşe-beyazlılar kadrosunu şekillendirecek.

Semih ve Mehmet ile görüşülecek

Teknik Direktör Mehmet Bolkan, “Yerli oyuncu kadrosu olarak şu anda çok iyi durumda olduğumuzu iddia ediyorum. Çok kaliteli isimler var aramızda. Şu anda Semih ve kaleci Mehmet’te sıkıntı var ve antrenmanlara katılmıyorlar. Bu iki oyuncu ile bu hafta tekrar görüşeceğiz. İnşallah aramıza döndürebiliriz” diye konuştu.

Lefke 9 Ağustos’ta yapılacak anı turnuvasına kadar kendi sahasında çalışmalarına devam edecek.