Lefke Maden Müzesi için çalışmalar başladı

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, açılması hedeflenen “Lefke Maden Müzesi” için çalışmalar yürütmek amacıyla Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced ile uzman ekibini kabul etti.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bölgede ilgi odağı haline gelmesi hedeflenen müzede kullanılmak üzere envanter sağlamak amacıyla bugün çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Bu çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması için madencilikle ilgili elinde malzeme bulunan kişilerin Lefke Belediyesi veya Güzelyurt Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile irtibata geçmeleri için çağrıda bulunuldu.

Gezi sırasında, bölgedeki Osmanlı Kemerleri de yerinde incelendi ve sorunlar tespit edildi.