Çin’de yabancılar da aşılanacak

Sigortası olmayan yabancılar, tek doz için yaklaşık 95 yuan, yani 115 Türk Lirası değerinde, ücret ödeyecek.

Sigorta kapsamındaki kişiler ise aşıdan ücretsiz yararlanabilecek.

Tayland’da aşı olana karantina yok

Tayland, turizm sezonu öncesi yurt dışından gelenlerle ilgili kararını açıkladı.

Aşı olan kişilerin karantinaya girmeden ülkede dolaşım sağlayabilmelerine karar verildi.

Ülkede kısa bir süreliğine askıya alınan AstraZeneca aşısından 5 milyon doz daha sipariş edildi.