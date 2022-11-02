Lefkara Dergisi tanıtım günü düzenlendi

Lefkara Dergisi ikinci sayısı için tanıtım günü düzenlendi.

“Hayat, sanat ve edebiyat” sloganıyla düzenlenen tanıtım etkinliği, Kıbrıs Damla Derneği bünyesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve ASBÜ işbirliği ile Yunus Emre Enstitüsü evsahipliğinde gerçekleşti.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi katkılarıyla, ikinci sayısı ile okuyucularının karşısına çıkan dergi, lise öğrencilerinden üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerinden öğretmenlere kadar uzanan geniş yelpazeli yazar kadrosuyla hayat buluyor.

İlk sayısının dosya konusu “kapı” ikincisinin de “yağmur” olan Lefkara Dergisi, yeni sayısında “sokak” temasıyla Ocak ayında okuyucularının karşısına çıkmayı hedefliyor.

Her yaş ve düşünceye hitap eden dergiye yazılar [email protected] dergi mail adresi yoluyla iletiliyor.

Tanıtım etkinliği, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ın, “atölyenin ve derginin başlangıcını” konu alan açılış konuşmasıyla başladı.

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Aktaş da, “yeni dönemde gençleri bekleyen kültür edebiyat müjdelerini” paylaştı, İkinci Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile beraber hayata geçecek “Lefkara Söyleşileri ve Kütüphane Sohbetlerinden” bahsetti.

Dergi yayın kurulundan M. Sami Yorulmaz ve Dergi Editörlerinden Kemal Baş ise, yazı atölyesi ve yazma süreçlerinden bahsetti.

Atölyede ve dergide yer alan katılımcıların da konuştuğu etkinlikte, katılımcılardan öğretmen Handan Karaca “niçin yazdığını” anlattı. Kevser Anlar da, Kıbrıs’ın değerlerinden Foto Diana ile olan röportajı üzerine konuştu. Genç yazarlardan İrem Şevval Eker ise, yeni çıkacak şiir kitabını müjdeledi.