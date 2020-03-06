Ledra sokağı eylemcileri hakkındaki şikayetler geri alınıyor

Kıbrıs’ın güneyinde yasadışı miting iddialarıyla suçlananlar için şikayetler geri alınıyor.

4 geçiş noktasının kapatılmasına yönelik Lokmacı/Ledra geçiş kapısında gerçekleştirilen eylemlerde bulunan bazı protestocular kargaşa ve yasadışı protesto yapma suçlamalarıyla Kıbrıs Rum polisine şikayet edilmişti.

Rum basınında çıkan haberlere göre; yapılan şikayetler sonucunda bir kişi tutuklanmıştı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun bugün Kıbrıslı Rum Adalet Bakanı ve Kıbrıslı Rum Emniyet Müdürü ile yaptığı görüşme sonrasında, şikayetlerin geri alınılacağı duyuruldu.