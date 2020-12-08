LEAD projesi kapsamında kum zambakları korumaya alındı

Sahillerimizde sayıları giderek azalan bitki türlerinden ‘Kum Zambakları’ LEAD kursiyerlerinin proje konusu oldu.

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Mağusa Kültür Derneği (MKD) tarafından yürütülmekte olan ‘LEAD; Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir’ projesi kapsamında sunulan ve projenin birçok istihdamı güçlendirme eğitiminden biri olan Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk dersinin dönem sonu projesi ‘Mağusa Sahillerinin İncisi Solmasın’ isimli kum zambaklarını koruma kampanyası oldu.

Mağusa Kültür Derneği’nin LEAD Kariyer Okulu kursiyerleri tarafında geliştirilen ve uygulanan projeye, Mağusa Kültür Derneği yanında Gazimağusa Belediyesi de destek gösterdi.

Kursiyerlerin derste öğrendikleri gönüllülük projeleri geliştirme ve uygulama teorilerini pratik yaparak pekiştirme fırsatı yakaladıkları kampanyanın amacı, Akdeniz sahillerinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kum zambakları hakkında farkındalık yaratmak ve bu bitkilerin insan eliyle zarar görmesini engellemeye çalışmaktı.

Kıbrıs sahillerinde insanların dikkatsiz davranışları neticesinde sayısı hızla azalan kum zambakları için harekete geçen LEAD Kariyer Okulu kursiyerleri, çevreci örgütlerin de takdirini topladı.

Farkındalık yaratma kampanyası, Silver Beach’te bir etkinlikle uygulandı. Etkinlikte kum zambakları hakkında bilgiler paylaşıldı, kum zambaklarının yoğun olduğu noktalara bilgilendirici tabelalar yerleştirildi, ziyaretçilerin uğrak noktalarına posterler asıldı ve bu bitkilere ev sahipliği yapan yaklaşık 4 kilometrelik sahil çöplerden arındırıldı.

Aynı dersin sunulduğu diğer dönemlerde Mağusa bölgesindeki sulak alanların temizliği ve göçmen kuşlar hakkında farkındalık çalışmaları, ağaçlandırma, bahçe düzenleme ve yaşam alanı oluşturma gibi farklı gönüllülük projelerinin uygulamaları da gerçekleşmişti.