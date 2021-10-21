Lavrov: Doğu Akdeniz’deki sorunlar uluslararası hukuk zemininde çözülmeli

‘Müzakere sürecinin alternatifi yok’

Kıbrıs sorununu Hristodulidis’le etraflıca görüştüğünü belirten Lavrov, “Partnerlerimizin bizim için çok önemli değerlendirmelerini dinledik ve buna cevaben Rusya’nın Kıbrıs sorununa mevcut uluslararası hukuk çerçevesinde adil, uygulanabilir ve kapsayıcı bir çözüm bulunması yönündeki ilkesel tutumunu teyit ettik. Rumlar ve Kıbrıs Türkleri arasındaki güven ortamını yeniden tesis edecek toplumlar arası müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasından başka bir alternatif görmüyoruz” ifadelerini kullandı.