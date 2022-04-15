Kıbrıs
LAÜ’lü Resim Kulübün’den Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)’ye anlamlı ziyaret
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Kültürel Aktiviteler Müdürlüğüne bağlı Resim Kulübü Başkanı Tahir Demir ve üyeleri, Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi Müdürü Kezban Zurnacı Gemikonağı’nda bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği binasına bir ziyaret gerçekleştirdi.
LAÜ Resim kulübü başkanı Tahir Demir tarafından çizilen Mustafa Kemal Atatürk potresi Gemikonağı Mücahitler Derneği Başkanı Ahmed Ced’e takdim edildi.
Ziyaret çerçevesinde öğrenciler bölge mücahitleri ile Kıbrıs Türk Mücadele yıllarını ve tarihini içeren bilgiler alarak sohbet etme fırsatı yakaladılar.
Başkan Ced Lefke Avrupa Üniversite öğrencilerinin derneğe yapmış oldukları anlamlı katkılardan son derece memnuniyet duyduğunu ifade etti.