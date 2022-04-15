Finlandiyalı Bakan: Büyük ihtimalle NATO’ya başvuracağız

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, Sky News’e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya “Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim.” yanıtını verdi.

Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis’te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tuppurainen, Rusya’nın sebepsiz yere başlattığı Ukrayna savaşının Avrupa’nın güvenliği için bir “uyarı” olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırganlığına cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının, Kuzey Avrupa’daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.

Finlandiya Başbakanı: Başvuru kararı haftalar içinde duyurulacak

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan’da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı.