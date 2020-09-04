Spor

LAÜ, spordan çekildi!

4 Eylül 2020
LAÜ spordan çekildi!

Lefke Avrupa Üniversitesi, basketbol ve masa tenisinden sonra voleybola da noktayı koydu

TÜM BRANŞLARI KAPATTI: Basketbol ve masa tenisinin ardından üçüncü önemli branşı voleyboldan da çekilme kararı alan Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimi, sporcuları arayarak, koronavirüs salgınını mazaret belirtilerek hem üniversite, hem de kulüp olarak tüm spor branşlarındaki faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

FİNAL SERİSİ VE OYUNCULARIN DURUMU: Voleybolda kadınlar ligi final serisi 21 Eylül’de başlayacaktı. DAÜ ile LAÜ arasındaki final serisi pandemi nedeniyle başlayamamıştı. LAÜ’nün bu kararı sonrası DAÜ’nün şampiyon ilan edilmesi beklenirken, LAÜ kadın voleybolcuları da yeni sezon öncesi serbest kalmış olacaklar

 

Haber: Tonguç KOTAK

 

Lefke Avrupa Üniversitesi, basketbol ve masa tenisinin ardından Voleybolu da kapattı.

Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Lefke Avrupa Üniversitesi’nin geçtiğimiz haftalarda basketbol ve masa tenisinin kapatılmasının ardından bir süredir voleyboldan da çekileceğine dair dedikodular hat safhaya çıkmıştı ve bugün bu karar da duyuruldu.

 

Önce basketbol sonra, masa tenisi ve şimdi de voleybol

Basketbolun ardından Lefke Avrupa Üniversitesi ikinci önemli branşı masa tenisinden de çekilme kararını geçtiğimiz haftalarda almasının ardından gözlerin Voleybola çevrilmesine neden olmuştu.

LAÜ yönetimi dün kadın Voleybol takımının da faaliyetlerine bir süre ara verileceğini, antrenör Ruhsar Bener’e iletti.

 

Voleybola da kilit

Son yılların Voleybol Kadınlar Ligi şampiyonu olan takımının “pandemi” nedeniyle kapatılması hem bölge hem de voleybol camiasında şok etkisi yarattı.

LAÜ yönetiminin aldığı kararın antrenör Ruhsar Bener’e söylenmesinin ardından oyuncular da bilgilendirildi.

Antrenör Bener, oyuncularına sosyal medyada ortak kullandıları haberleşme ağından hem kararı duyurdu hem de duygusal bir mesaj yayınladı.

Mavi beyazlılarla iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan oyuncular da sosyal medya aracılığı ile üzüntülerini beyan eden paylaşımlar yaptılar.

 

Final ne olacak ?

Öte yandan Voleybol Federasyonu, 21 Eylül’de başlamasına karar verdiği Kadınlar Ligi final serisinin akıbetini ileriki günlerde açıklayacak.

Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanması planlanan final serisi  21 Eylül’de başlayacaktı. LAÜ’nün lige katılmama kararını federasyona tebliğ etmesi sonrası DAÜ’nün şampiyon ilan edilmesi bekleniyor. LAÜ kadın sporcuları da serbest kalma hakkı kazanacağından başka takımlarda mücadele etmeyi deneyeceklerdir.

 

 


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