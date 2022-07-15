LAÜ mezuniyet töreni çoşkuyla gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı mezunları 14 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı. Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19:00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

LAÜ mezuniyet gecesi yoğun protokol katılımı ile gerçekleşti

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardan 1605 mezun verdi. Büyük Önder Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti.

Tatar: LAÜ, bir dünya üniversitesi olmak için başarıyla yoluna devam etmektedir

Törendeki konuşmasında, 12 yıl önce maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde LAÜ’nün geleceği için önemli kararlar ürettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, o dönemde de eğitim bakanı olan Nazım Çavuşoğlu ile bu kararlara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, LAÜ’nün pandemiye ve tüm sıkıntılara rağmen yoluna devam ettiğini belirterek bu başarılara imza atan rektör ve ekibini tebrik etti. Öğrencilerin LAÜ’de aldığı eğitimin yanı sıra 40’dan fazla ülkeden öğrencilerin bulunduğu bir ortamda kültürel zenginlikleri de paylaşma şansı bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bir dünya üniversitesi olmak için yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti. Tatar, kendilerini geliştirip ülkelerine ve insanlığa hizmet etmek için öğrencilerin çok çalışması gerektiğini söyleyerek, mezunları ve ailelerini tebrik etti.

Töre: LAÜ’den mezun olmak bir ayrıcalıktır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de ‘LAÜ’den mezun olmak bir ayrıcalıktır’ diye başladığı konuşmasında öğrencilerin gittikleri her yerde KKTC’nin birer elçisi olmasını diledi. Töre, mezunların gittikleri yerlerde hem uluslarına hem de tüm insanlığa hizmet edeceğini ifade