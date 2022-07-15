Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar’dan DAÜ Rektörü Dr. Hocanın’a ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti’nin İzmir İli’nde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti.

Söz konusu nezaket ziyareti, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü, saat 14:00’te gerçekleşti. Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Hotar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve DAÜ’nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Nezaket ziyareti sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano ve hediye takdiminde bulunuldu.