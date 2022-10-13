Spor

LAÜ Masa Tenisi takımı Konya’da  

13 Ekim 2022











LAÜ Masa Tenisi takımı Konya’da

LAÜ masa tenisi takımı 14-16  Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak  Tūrkiye 2. Lig  mūsabakaları  için bugün Konya’ya gitti.

2 etap sıralama ve 2 etap sonunda  ilk 8  takım  finaller için mücadele edecek.  2  etap  sonunda ilk 3’e girmek için yarışacaklar.  ilk 17 Takımın yarışacagı mūsabakada LAÜ antrenörü Aşkın Demiray  hedeflerinin z  ilk 3 takım arasında yer almak olduğunu ve  1. Lig’e yükselmek olduğunu ifade etti.

LAÜ Takım kadrosu

Aşkın Demiray              ( Antrenör)

Dinç Tūreray                  ( Sporcu )

Cemal Kara                    ( Sporcu l

Eser Erenler                   (  Sporcu )

Hasan Bekiroğulları    ( Sporcu)



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13 Ekim 2022






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