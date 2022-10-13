LAÜ Masa Tenisi takımı Konya’da

LAÜ masa tenisi takımı 14-16 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak Tūrkiye 2. Lig mūsabakaları için bugün Konya’ya gitti.

2 etap sıralama ve 2 etap sonunda ilk 8 takım finaller için mücadele edecek. 2 etap sonunda ilk 3’e girmek için yarışacaklar. ilk 17 Takımın yarışacagı mūsabakada LAÜ antrenörü Aşkın Demiray hedeflerinin z ilk 3 takım arasında yer almak olduğunu ve 1. Lig’e yükselmek olduğunu ifade etti.

LAÜ Takım kadrosu

Aşkın Demiray ( Antrenör)

Dinç Tūreray ( Sporcu )

Cemal Kara ( Sporcu l

Eser Erenler ( Sporcu )

Hasan Bekiroğulları ( Sporcu)