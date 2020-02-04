LAÜ – DAÜ finalde

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen “9. Rauf Raif Denktaş Voleybol Kupası”nın kadınlar kategorisinde Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi finale yükseldiler. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı final ilk maçında Lefke Avrupa Üniversitesi, Karpaz Gate Marina karşısında 3-0 galip gelerek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarı finalin diğer mücadelesinde de Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar karşısında 3-1 kazandı ve finale yükseldi. Kupanın kadınlar finali 13 Şubat Perşembe akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.