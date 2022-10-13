Larnaka’da Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaştı.

Fenerbahçe 16. dakikada Pedro ve 80. dakikada Michy Batshuayi’nin penaltıdan attığı gollerle rakibi 2-1 mağlup etti. AEK Larnaca’nın tek golünü 52. dakikada Trichkovsk penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe’de 86. dakikada Valencia penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Larnaca’da 84. dakikada Angel García kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı.