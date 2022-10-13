Spor
İktisatbank BTM 1.Lig’de gruplar belli oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de gruplar belli oldu.
3-4 Aralık tarihinde başlayacak olan İktisatbank BTM 1.Ligi’nde gruplar şöyle:
KIRMIZI GRUP
Kaplıca Karadeniz 61
Akova Vuda
Geçitkale
Çanakkale
Görneç
Kurtsan 1461 İskele Trabzon
Vadili
Pile
Türkmenköy
Mehmetçik
BEYAZ GRUP
Denizli
Mevlevi
Bostancı Bağcıl
Karaoğlanoğlu
Tatlısu
Ozanköy
Dikmen Gücü
Ortaköy
Gülgün Süt Düzova
Miracle Demirhan