Spor

İktisatbank BTM 1.Lig’de gruplar belli oldu

13 Ekim 2022
İktisatbank BTM 1.Lig'de gruplar belli oldu






Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de gruplar belli oldu.




3-4 Aralık tarihinde başlayacak olan İktisatbank BTM 1.Ligi’nde gruplar şöyle:



 

KIRMIZI GRUP

Kaplıca Karadeniz 61

Akova Vuda

Geçitkale

Çanakkale

Görneç

Kurtsan 1461 İskele Trabzon

Vadili

Pile

Türkmenköy

Mehmetçik

 

 

 

BEYAZ GRUP

Denizli

Mevlevi

Bostancı Bağcıl

Karaoğlanoğlu

Tatlısu

Ozanköy

Dikmen Gücü

Ortaköy

Gülgün Süt Düzova

Miracle Demirhan



13 Ekim 2022






Başa dön tuşu