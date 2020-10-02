Larnaka’da ek tedbirler alındı

Rum Sağlık bakanlığı Larnaka’da artan Covid-19 vakaları nedeniyle bölgede ek tedbirler alındığını açıkladı.

Rum Sağlık bakanlığı Pazartesi gününden itibaren Larnaka’da epidemiyolojik tablonun bozulması ve vakaların patlak vermesi nedeniyle, halihazırda mevcut olan önlemlere ek olarak aşağıdaki hususların uygulanmasına karar verdi.

– Futbol, ​​basketbol, ​​hentbol, ​​karate vb. Tüm takım sporlarında ve müsabakalarda 18 yaş altı sporcuların antrenmanları ve müsabakaları yasak.

– Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı (Herkes için Spor – AGO) himayesinde düzenlenen öğleden sonra spor faaliyetleri yasak..

– Şirketlerde ve tesislerde kontroller Sağlık Bakanlığı, Polis ve Turizm Bakanlığı yetkili makamları tarafından yoğunlaştırılacak.

– Kültürel içerikli provaların veya etkinliklerin (örn. Korolar, tiyatro gösterileri, dans vb.) Yer aldığı yerlerde önlemlerin alınması şiddetle tavsiye edilir.

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Larnaka ve Gazimağusa illerine bağlı köylerde bulunan 3.000 kişi üzerinde, kaydedilen vakaların artması ve yayılmayı kontrol altına almak amacıyla örnek laboratuvar testi yapılmasına karar verdi. Örnekleme epidemiyolojik, demografik ve diğer kriterlere göre hedeflenecek ve önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.