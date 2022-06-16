Larnaka Gençler Birliği Ahmet Ogan ile anlaştı

Larnaka Gençler Birliği teknik direktörlük görevi için Ahmet Ogan ile anlaştı

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünde kulüp başkanlık görevine devam eden Metin Menteş yönetimi, takımı çalıştıracak yeni teknik direktörü belirledi. 2.Metin Menteş başkanlığındaki yönetim teknik direktör Ahmet Ogan’la bir araya gelerek taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varıldı. Yeni sezonda Aksa 1.ligde mücadele edecek olan İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Gençler Birliği’de Mustafa Kabasakal, Cem Kanat, Erhan Dağgül, İsmet Dağbaşı’den oluşan transfer komitesi çalışmalara belirledikleri teknik direktör Ahmet Ogan’ın verdiği rapor doğrultusunda başlıyor.

“Yine, Yeni, Yeniden”

Gençler Birliği’nin yeni teknik direktörü Ahmet Ogan, “yine, yeni, yeniden” diyerek başladığı konuşmasında kendisine duyulan inanç ve güvenden dolayı başkan Metin Menteş ve yönetime teşekkür etti. 2014-2015 ile 2015-2016 sezonlarında Gençler Birliği A takım teknik direktörü olarak süper ligde 1.5 yıl görev yaptığını belirten Ahmet Ogan, 7 yıl aradan sonra yeniden göreve getirildiğini ve yarım kalan hikaye’yi yazmaya geldiğini belirtti. Geçtiğimiz sezon play-off finallerinden dönerek süper lige çıkmayı kaybeden Gençler Birliğin’de hayalleri olduğunu belirten Ahmet Ogan, transfer komitesindeki arkadaşlarımızla birlikte takımın mevcut kadrosuna yapmayı düşündükleri takviyeler ile mevcut kadro yapısıyle daha güçlü bir kadro yapısı oluşturarak hayalleri gerçekleştirmek istediğini söyledi. Yeni sezon planlamasını kısa sürede yapacaklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezon çalışmalarına Temmuz ayı başında başlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.