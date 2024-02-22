Lapta’da kızıl tilki katlledildi: İki yüzden fazla saçmayla delik deşik edildi, omurgası kırıldı!

Taşkent Doğa Parkı, 06 Ocak 2024 tarihinde, bünyelerindeki Yaban Hayat Hastanesi’ne getirilen kızıl tilkinin, iki yüzden fazla saçmayla delik deşik edildiğini, omurgasının kırıldığını açıkladı. Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugüne kadar karşılaştığımız vakalar arasında insan zulmünün en tüyler ürpertici örneklerinden bir tanesiydi” denildi.

“KENDİ HAKLARINI SAVUNAMAYANLARIN HAKLARINI SAVUNMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

Kızıl tilkiye ait olan röntgenin paylaşıldığı açıklamada, “Yüreklerimizi parçalayan bu zavallı yaratığın hikayesi, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkisini, yarattığı doğa tahribatını ve insan olmayan canlıların korunmaya ne denli muhtaç olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Kendi haklarını savunamayanların haklarını savunmak hepimizin görevidir” ifadelerine yer verildi.

“İNSAN OLMAYAN HAYVANLAR DA SEZGİSEL CANLILARDIR”

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“İnsanlık tarihi ayrımcılık konusunda oldukça zengindir. Fakat bu ayrımcılık hususlarının en derinlemesine kök salmış olanı şüphesiz ki insan olmayan canlılara karşı yapılanlardır. Bilimsel araştırmalar insan olmayan hayvanların oldukça büyük bir kısmının acı çekebilme yetisi de dahil olmak üzere birçok duyguyu deneyimleyebiliyor olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Ne yazık ki insanlar bu gerçekleri hala görmezden geliyorlar. Dünyamızı paylaştığımız canlılara karşı olan muamelemizi anlamak ve ardından onlara uyguladığımız zorbalığı kabul etmek ancak eğitim yolu ile mümkündür. İnsan olmayan hayvanlar da sezgisel canlılardır. İnsanlar gibi acı ve hazzı deneyimleyebilirler.

Bu yılın başlarında Yaban Hayat Hastane’mize getirilen bir hastanın hikayesi, bugüne kadar karşılaştığımız vakalar arasında insan zulmünün en tüyler ürpertici örneklerinden bir tanesiydi. 6 Ocak 2024 tarihinde, Lapta’dan tedavi tesislerimize bir Kızıl Tilki (Vulpes vulpes) ölü olarak ulaştırıldı. Röntgen sonuçlarının ardından hayvanın vücudunun 200’den fazla saçmayla delik deşik edildiği belirlendi. Ayrıca hayvanın omurgasında da kırıklar tespit edildi. Tilkinin başına gelenleri düşündüğümüzde gerçekten duygularımızı kelimelerle ifade etmekte zorlanıyoruz.

Yüreklerimizi parçalayan bu zavallı yaratığın hikayesi, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkisini, yarattığı doğa tahribatını ve insan olmayan canlıların korunmaya ne denli muhtaç olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Kendi haklarını savunamayanların haklarını savunmak hepimizin görevidir!”