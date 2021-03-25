KıbrısSürmanşet

Lapta’da havuza düşen iki köpek kurtarıldı

25 Mart 2021
Lapta’da havuza düşen köpek





Lapta’da Türk mahallesinde havuza düşen iki köpek zabıta ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Lapta Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Lapta’da Türk mahallesinde havuza düşen iki köpek Sakarya Mahallesi Muhtarımız Sayın Selda Durusular , Zabıta ekipleri ve vatandaşımızın yardımı ile kurtarıldı. Sulama amaçlı kullanılan havuzun su seviyesinin yüksek olmaması kurtarma işlemini kolaylaştırdı. Derinliği yaklaşık 3 metre olan havuzda tasmalı olan köpekler kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkürler.”





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25 Mart 2021




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