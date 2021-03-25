Lapta’da havuza düşen iki köpek kurtarıldı

Lapta’da Türk mahallesinde havuza düşen iki köpek zabıta ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Lapta Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Lapta’da Türk mahallesinde havuza düşen iki köpek Sakarya Mahallesi Muhtarımız Sayın Selda Durusular , Zabıta ekipleri ve vatandaşımızın yardımı ile kurtarıldı. Sulama amaçlı kullanılan havuzun su seviyesinin yüksek olmaması kurtarma işlemini kolaylaştırdı. Derinliği yaklaşık 3 metre olan havuzda tasmalı olan köpekler kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkürler.”