Lapta, Çanakkale’ye şans vermedi: 0-3

Yer: Muharrem Döveç Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Necmi Bulut, Mustafa Torun

Çanakkale: Umut, Ahmet, Okan, Uvanç, Ali, Berkan, Hasan (Dk.70 Ramazan), Ekrem, Çağdaş (Dk.80 Oğuzhan), Hasan, Hakan.

Lapta: Doğuş, Hüseyin, Yusuf, Göksel, Kemal (Dk.82 Samet), Barış (Dk.76 Özgür), Selçuk (Dk.72 Hasan Ozansoy), Hasan, İsmail, Batuhan, Enes.

Goller: Dk.57 Hüseyin Haşimoğlu, Dk.65 Göksel, Dk.68 Barış (Lapta)

K-Pet 1.Lig’in alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmada Çanakkale konuk ettiği Lapta’ya 3-0 mağlup oldu. Lapta aldığı bu 3 puan ile Çanakkale ile olan puan farkını 6’ya çıkarırken, Çanakkale’ye puan farkını kapatma şansı vermemiş oldu.