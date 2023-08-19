Lakadamyalı: “Yol çalışmaları hafta sonu olması sebebiyle düşük tempoda sürüyor” - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Lakadamyalı: “Yol çalışmaları hafta sonu olması sebebiyle düşük tempoda sürüyor”

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Mustafa Lakadamyalı

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Pile-Yiğitler yol çalışması sırasında dün yaşanan gerginliğin bugün devam etmediğini, çalışmaların hafta sonu olması nedeniyle düşük tempoda devam ettiğini söyledi.

Lakadamyalı, Birlemiş Milletler askerlerinin araçları ile birlikte Kıbrıs Türk tarafının ön gördüğü, kabul ettiği ara bölge sınırına çekildiğini, çekildikleri ara bölge sınırından gözlem yapmaya devam ettiklerini, ancak herhangi bir müdahalede bulunulmadığını söyledi.


Lakadamyalı Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Pile-Yiğitler yol çalışmalarının bugün sabah saatlerinde de devam ettiğini, ancak hafta sonu olması sebebiyle düşük tempoda sürdüğünü ifade etti.

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Tags:mustafa lakadamyalı
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