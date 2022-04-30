İspanya Ligi‘nde (La Liga) Real Madrid, sahasında Espanyol’u 4-0 mağlup etti ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

La Liga’da şampiyon Real Madrid oldu.

Eflatun-beyazlılar, sahasında ağırladığı Espanyol’u 4-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ancelotti ve ekibine galibiyeti getiren golleri Rodrygo (2), Asensio ve Benzema kaydetti.

En yakın takipçileri Sevilla’nın 17, bir maçı eksik Barcelona’nın ise 18 puan önünde yer alan Real Madrid, Nisan ayında ligin zirvesini kesinleştirmiş oldu.

Başkent ekibi, La Liga’daki şampiyonluk sayısını 35’e çıkarttı.