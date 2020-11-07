La Casa de Papel: Profesör’ün planının o kadar da dahiyane olmadığı ortaya çıktı

Dijital yayın platformu Netflix’in sevilen dizilerinden La Casa de Papel, başrol oyuncusu Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör karakterinin dahiyane planlarıyla biliniyor ancak dizinin hayranları bu planın işlemeyeceğini ilk iki sezona dayanarak gösterdi.

Dizide soygun ekibi İspanya’da Kraliyet Darphnesi’ne girerek milyarlarca euro değerinde para basıyor ve arada polisle pek çok kez pazarlık masasına oturulsa da paçayı kurtararak bu paralarla kaçmayı başarıyordu.

Ancak bir Reddit kullanıcısı bu senaryoya dair göz ardı edilemeyecek bir hayatı ortaya serdi.

Eğer gerçekten biri bir milyar euroluk para çalmayı başarsaydı Avrupa Merkez Bankası 50 euroluk banknotun tasarımını değiştirerek karşılık verebilirdi.

Göze batan bu detay dizinin 3. sezonuna kadar çözümsüz kalmıştı.

Profesör’ün ikinci soygun girişiminin başında ekip takip edilmeyi zorlaştırmak açısından paraları dönüştürmeye yönelik planlarına atıfta bulunur.

Her ne kadar dizi bu sorunu çok küçük atıflarla çözer gibi görünse de gerçek hayatta böylesi bir hata muhtemelen çok karmaşık sonuçlar doğurabilecek büyük bir başarısızlığa yol açardı