Kylie Jenner ikinci kez en genç milyarder

Forbes dergisi, kendi servetini kendi yapan en genç milyarderler listesini açıkladı. Zirvedeki isim, geçen yıl olduğu gibi yine reality show yıldızı olarak ünlenen, kurduğu kozmetik şirketiyle servet kazanan Kylie Jenner oldu.
10. LISA DRAEXLMAIER
YAŞ: 29
SERVETİ: 1 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: OTOMOBİL PARÇASI
9. PEDRO DE GODOY BUENO
YAŞ: 29
SERVETİ: 1.1 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: TANI HİZMETLERİ
8. EVAN SPIEGEL
YAŞ: 29
SERVETİ: 1.9 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: SOSYAL MEDYA
7. JOHN COLLISON
YAŞ: 29
SERVETİ: 3.2 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: ONLINE ÖDEME ŞİRKETİ
6. JONATHAN KWOK
YAŞ: 28
SERVETİ: 2 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: GAYRİMENKUL
5. ELIZABETH FURTWAENGER
YAŞ: 28
SERVETİ: 1.2 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: YAYINCILIK
4. GUSTAV MAGNAR WITZOE
YAŞ: 26
SERVETİ: 2.3 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: BALIK ÇİFTLİĞİ
3. KATHARINA ANDRESEN
YAŞ: 24
SERVETİ: 1.1 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: YATIRIM ŞİRKETİ
2. ALEXANDRA ANDRESEN
YAŞ: 23
SERVETİ: 1.1 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: YATIRIM ŞİRKETİ
1. KYLIE JENNER
YAŞ: 22
SERVETİ: 1 MİLYAR DOLAR
İŞ ALANI: KOZMETİK