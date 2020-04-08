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Kylie Jenner ikinci kez en genç milyarder

8 Nisan 2020

Forbes dergisi, kendi servetini kendi yapan en genç milyarderler listesini açıkladı. Zirvedeki isim, geçen yıl olduğu gibi yine reality show yıldızı olarak ünlenen, kurduğu kozmetik şirketiyle servet kazanan Kylie Jenner oldu.

10. LISA DRAEXLMAIER

YAŞ: 29

SERVETİ: 1 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: OTOMOBİL PARÇASI

 

9. PEDRO DE GODOY BUENO

YAŞ: 29

SERVETİ: 1.1 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: TANI HİZMETLERİ

 

8. EVAN SPIEGEL

YAŞ: 29

SERVETİ: 1.9 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: SOSYAL MEDYA

 

7. JOHN COLLISON

YAŞ: 29

SERVETİ: 3.2 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: ONLINE ÖDEME ŞİRKETİ

 

6. JONATHAN KWOK

YAŞ: 28

SERVETİ: 2 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: GAYRİMENKUL

 

5. ELIZABETH FURTWAENGER

YAŞ: 28

SERVETİ: 1.2 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: YAYINCILIK

 

4. GUSTAV MAGNAR WITZOE

YAŞ: 26

SERVETİ: 2.3 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: BALIK ÇİFTLİĞİ

 

3. KATHARINA ANDRESEN

YAŞ: 24

SERVETİ: 1.1 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: YATIRIM ŞİRKETİ

 

2. ALEXANDRA ANDRESEN

YAŞ: 23

SERVETİ: 1.1 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: YATIRIM ŞİRKETİ

 

1. KYLIE JENNER

YAŞ: 22

SERVETİ: 1 MİLYAR DOLAR

İŞ ALANI: KOZMETİK



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