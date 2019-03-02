Kylie Jenner: Aldatıldım, kanıtlarım var

ABD’li yıldız Kylie Jenner, kızı Stormi’nin babası Travis Scott’ı kendisini aldatmakla suçlayarak, bu konuyla ilgili elinde kanıtlar olduğunu ifade etti.

Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott’ın kendisini aldattığını iddia etti. Kardashian-Jenner ailesinin gen ç üyesi, sevgilisi Travis Scott’ın kendisini aldattığını iddia etti.

Jenner, kızı Stormi’nin babası Travis Scott’ı kendisini aldatmakla suçlayarak, bu konuyla ilgili elinde kanıtlar olduğunu belirtti.

İkilinin geçtiğimiz çarşamba günü ‘ihanet’ gerekçesiyle evde büyük bir tartışma yaşadığı, kavganın ertesi gün de devam ettiği ileri sürüldü.

Basında yer alan iddialara göre; Travis Scott, bu kriz yüzünden New York’ta vereceği konserini iptal etti.