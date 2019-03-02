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Kylie Jenner: Aldatıldım, kanıtlarım var

2 Mart 2019

ABD’li yıldız Kylie Jenner, kızı Stormi’nin babası Travis Scott’ı kendisini aldatmakla suçlayarak, bu konuyla ilgili elinde kanıtlar olduğunu ifade etti.

Kardashian-Jenner ailesinin genç üyesi Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott’ın kendisini aldattığını iddia etti.
Jenner, kızı Stormi’nin babası Travis Scott’ı kendisini aldatmakla suçlayarak, bu konuyla ilgili elinde kanıtlar olduğunu belirtti.
İkilinin geçtiğimiz çarşamba günü ‘ihanet’ gerekçesiyle evde büyük bir tartışma yaşadığı, kavganın ertesi gün de devam ettiği ileri sürüldü.
Basında yer alan iddialara göre; Travis Scott, bu kriz yüzünden New York’ta vereceği konserini iptal etti.
Geçtiğimiz günlerde ise Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods’un ablası Khloe Kardashian’ın sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
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