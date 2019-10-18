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Kuzeyden güneye geçtiği iddia edilen mülteci sayısı 9 bini aştı

18 Ekim 2019

Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçtiği iddia edilen kaçak mülteci sayısının 9 bini aştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine dün, Afrika kökenli 21 kaçak mültecinin daha geçtiğini öne sürerek, Rum polisinin aldığı bir ihbar üzerine, mültecilerin SOPAZ bölgesinde tespit edildiğini yazdı.

Haberde, mültecilerin Koçinotrimitya’daki mülteci evine gönderildikleri belirtilirken, Rum polisinden yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçtiği iddia edilen mülteci sayısının 9 bini aştığının kaydedildiği belirtildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesine, mültecilerin Koçinotrimitya’da kaldıkları yer ve siyasi sığınmacıların misafirhanesinin giderleri için, 1 milyon Euro’luk ek ödenek konduğunu yazdı.

Haberde, Baf’a yeni bir mülteci misafirhanesi inşa edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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